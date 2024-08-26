В Алтайском крае вандалы разгромили могилу Дмитрия Красилова

Мать Дмитрия Красилова, известного как Пухляш из группы Little Big, обнаружила, что захоронение ее сына на Алтае было полностью разрушено. Галина Вернардовна рассказала, что рамка портрета была повреждена, ленты уничтожены, растения выброшены и так далее. Портреты пытались разорвать, но не получилось.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Женщина обратилась в правоохранительные органы, не забыв зафиксировать все, что сделали вандалы. Министерство внутренних дел сообщило, что начало расследование по факту вандализма и в ближайшее время личности виновников будут определены.

Дмитрию Красилову 17 декабря 2023 года во время съемок стало плохо. Он уехал домой и перестал отвечать. На следующий день к нему приехали друзья, проникли внутрь и обнаружили его лежащим на полу без признаков жизни, передает sib.fm.