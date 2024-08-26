В Алтайском крае вандалы разгромили могилу Дмитрия Красилова

Мать Дмитрия Красилова, известного как Пухляш из группы Little Big, обнаружила, что захоронение ее сына на
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Женщина обратилась в правоохранительные органы, не забыв зафиксировать все, что сделали вандалы. Министерство внутренних дел сообщило, что начало расследование по факту вандализма и в ближайшее время личности виновников будут определены.
Дмитрию Красилову 17 декабря 2023 года во время съемок стало плохо. Он уехал домой и перестал отвечать. На следующий день к нему приехали друзья, проникли внутрь и обнаружили его лежащим на полу без признаков жизни, передает sib.fm.
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