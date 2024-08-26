В Москве в последнюю неделю лета будет +30 градусов

Календарное лето подходит к своему завершению, но это не значит, что оно по щелчку пальцев уйдет из Москвы .

Синоптик Михаил Леус пообещал жителям столицы возвращение аномальной жары. Она сделает камбэк в регион во вторник.

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По словам метеоролога, столбик термометра устремится к +30 градусам. Самым жарким днем новой семидневки станет 27 августа. В Москве воздух раскалится до +31 градуса, а по области может быть еще жарче.

В Центральной России в последнюю неделю лета погода будет стабильной, а температура воздуха — выше нормы на 8-9 градусов. Природа на конец лета приготовила настоящий подарок — дожди синоптики не прогнозируют, передает vesti.ru.