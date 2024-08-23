Москвичей обрадовали обещанием по-летнему теплых выходных

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В пятницу будут дожди, но температура воздуха не упадет сильно — он будет прогреваться до +24 градусов. Столько же будет и в предстоящую субботу, только «не ожидается и малейшего намека на дождь».
Столбик термометра поползет вверх в воскресенье, он покажет уже +26 градусов, а к понедельнику может быть и плюс +28. Погода прогнозируется комфортной и по-летнему приятной.
Шувалов рассказал, что до конца месяца температура в столичном регионе будет на четыре-пять градусов выше нормы. Не исключены сильные дожди, но они будут кратковременными, пишет news.ru.
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