Опасное природное явление вновь прогонит курортников с пляжей Сочи

У отпускников осталась буквально одна полноценная неделя, чтобы успеть провести лето у Черного моря . Однако непогода вносит свои коррективы, прогоняя с пляжей тех, кто приехал в Краснодарский край.

Синоптики и сотрудники МЧС предупредили отдыхающих у воды о высокой вероятности формирования смерчей в период с 23 по 25 августа. Это касается участка Анапа — Магри.

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Курортникам с пятницы по воскресенье не советуют проводить время на пляжах, тех, кого все же потянет на береговую линию, предупреждают об опасности нахождения в воде.

Стоит отметить, что отдых отпускников в эти дни будет портить и дождливая погода, sochimedia.su.