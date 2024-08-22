Опасное природное явление вновь прогонит курортников с пляжей Сочи

У отпускников осталась буквально одна полноценная неделя, чтобы успеть провести лето у
Синоптики и сотрудники МЧС предупредили отдыхающих у воды о высокой вероятности формирования смерчей в период с 23 по 25 августа. Это касается участка Анапа — Магри.
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Курортникам с пятницы по воскресенье не советуют проводить время на пляжах, тех, кого все же потянет на береговую линию, предупреждают об опасности нахождения в воде.
Стоит отметить, что отдых отпускников в эти дни будет портить и дождливая погода, sochimedia.su.
Ранее стало известно о том, что в начале октября отдых в гостинице Сочи на полном пансионе паре
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