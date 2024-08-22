В красноярском Роспотребнадзоре рассказали, как быстро отучить ребенка от телефона

В красноярском Роспотребнадзоре рассказали родителям, как можно быстро переучить ребенка, который постоянно держит в руках смартфон или сидит за компьютером.

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Специалисты отмечают, что дети часто пародируют поведение взрослых, поэтому самим не нужно подавать дурной пример — следует ограничить собственное времяпрепровождение за экраном гаджетов.

Если ребенок постоянно держит перед собой телефон, тогда следует вводить лимиты, можно в качестве крайней меры установить «родительский контроль».

Стоит простить ребенка откладывать телефон и не держать его рядом с кроватью, обязательно следует отвлекаться от устройства за час до сна.

Родители должны сами прививать любовь не к гаджетам, а, например, к прогулкам или хобби, тогда у детей будут другие интересы и ценности, пишет prmira.ru.