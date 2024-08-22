Летняя погода в Москве продлится до 1 сентября

Осень. Фото: Global Look Press

В сентябре уже не будет теплых августовских дней.

Календарное лето в Москве подходит к концу, синоптики же говорят о том, что не стоит рассчитывать на сохранение августовской погоды в сентябре.

К своему завершению подходит и метеорологическое лето. Об этом заявил метеоролог «Фобоса» Михаил Леус.

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Он отметил, что август выдался жарче климатической нормы, несмотря на изменчивую погоду. До конца текущего месяца температура в среднем будет на 2-3 градуса выше нормы, однако не обойдется без кратковременных дождей.

Наслаждаться поистине летними деньками можно будет до 31 августа, передает телеканал «Звезда».

Ранее рассказывалось, что из-за жары в Москве появились богомолы. Климатологи говорят о том, что изменения будут происходить и дальше.

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