Летняя погода в Москве продлится до 1 сентября

Календарное лето в
К своему завершению подходит и метеорологическое лето. Об этом заявил метеоролог «Фобоса» Михаил Леус.
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Он отметил, что август выдался жарче климатической нормы, несмотря на изменчивую погоду. До конца текущего месяца температура в среднем будет на 2-3 градуса выше нормы, однако не обойдется без кратковременных дождей.
Наслаждаться поистине летними деньками можно будет до 31 августа, передает телеканал «Звезда».
Ранее рассказывалось, что из-за жары в Москве
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