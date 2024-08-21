В Барнауле врачи клинической больницы разом перестали работать из-за пришедшей к ним белочки

В Барнауле в клинической больнице произошел необычный инцидент. В гости к медикам зашла белочка, которая начала хозяйничать в кабинетах. Примечательно, что она сразу явилась к главврачу, а сотрудники на время совсем отвлеклись от работы.

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Рыжая посмотрела, все ли в порядке с предметами интерьера: проверила чистоту кабинетов, поливают ли цветы, все ли сотрудники на месте, а потом пошла по своим делам.

По словам персонала, в больнице белочка чувствует себя хозяйкой — как дома, периодически бывает в гостях, радуя и медиков, и пациентов своим присутствием.

Горожане рассказали, что животное часто замечают и в травмпункте. И туда белка заглядывает, чтобы смотреть территорию.

Ранее стало известно о женщине, обустроившей «закусочную» для приходящих к ней белок.

По материалам паблика КГБУЗ «ККБСМП №2» в соцсети «ВКонтакте».