Приморье затапливает проливным дождем

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Ливни прошлись по Владивостоку, где выпало больше месячной нормы осадков, сильные дожди были в Анучино, Новосельском и Барабаше. Синоптики предупредили, что дожди не прекратятся, на данный момент существует угроза подтопления территорий, которые находятся в нищине. Сейчас муниципальные службы ликвидируют последствия непогоды.
Автомобилистам на некоторых участках дорог накануне, 19 августа, приходилось буквально плыть в местах, где начинается подъем, город же встал в девятибалльных пробках, пишет ТАСС.
Ранее синоптики рассказали о том, что на Приморский край
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