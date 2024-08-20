Приморье затапливает проливным дождем

Приморский край вновь затапливает. Только за сутки в южных районах Приморья выпало 128 мм осадков. Об этом сообщили в местном гидрометцентре.

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Ливни прошлись по Владивостоку, где выпало больше месячной нормы осадков, сильные дожди были в Анучино, Новосельском и Барабаше. Синоптики предупредили, что дожди не прекратятся, на данный момент существует угроза подтопления территорий, которые находятся в нищине. Сейчас муниципальные службы ликвидируют последствия непогоды.

Автомобилистам на некоторых участках дорог накануне, 19 августа, приходилось буквально плыть в местах, где начинается подъем, город же встал в девятибалльных пробках, пишет ТАСС.