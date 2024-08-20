Регионам грозит дефицит таксистов с 1 сентября

С самого начала сентября многие регионы могут остаться без таксистов, а услуги оставшихся на этом фоне могут сильно подорожать. Дело в том, что с предстоящего месяца вступает в силу новый закон.

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Как говорят эксперты рынка, 75% водителей не соответствуют новым требованиям. Условия работы предполагают обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами.

Однако главная сложность в том, что перед выходом на линию нужно получить соответствующее разрешение на работу.

Как считают в Союзе пользователей цифровых платформ, такое правило для многих таксистов может стать невыполнимым. На данный момент соответствующее право на работу есть только у четверти шоферов, 25% приходится на Москву , пишет издание «Известия».