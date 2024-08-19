Турист рассказал о плюсах и минусах отдыха в Дагестане в августе

Отпускник, который в этом году решил поехать на отдых в Дагестан , оставил честный отзыв с впечатлениями о своей поездке. Он отметил существующие нюансы.

К примеру, во время отпуска постоянно приходилось держать в голове, что в мусульманской республике не стоит ходить с открытыми плечами и коленями. Отдыхающий также отметил, что отсутствует некоторая привычная инфраструктура. Он пожаловался на то, что приходилось долго искать урну, чтобы не мусорить.

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Еще один из минусов — грязное море, источающее неприятный запах. По словам курортника, местные жители привыкли жить в таких условиях. Однако отдыхающим стоит чаще мыть руки и иметь с собой лекарство от заболеваний ЖКТ.

Все же в Дагестане есть и ряд плюсов, к примеру, природа и чистый горный воздух. Радует и кухня, самые вкусные блюда готовят в кафе на набережной, средний чек здесь составляет от 600 до двух с половиной тысяч рублей на двоих, пишет ladys.media.