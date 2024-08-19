В четверг Приморский край накроет тропический циклон

Жителей Приморья вновь ждет непогода. На регион надвигается тропический циклон. Сейчас он уже сформировался в Тихом океане и начал движение на север.

По данным синоптиков, вечером шторм достиг Восточно-Китайского моря, дальше он двинется на северо-восток, а затем пройдет по западному побережью Корейского полуострова. Предполагается, что это будет в среду.

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В четверг же непогода дойдет до Приморского края. Такие изменения в природе будут происходить под влиянием полярного фронта и тропического циклона. Это станет причиной обильных осадков в Приморье, пишет baikal24.ru.