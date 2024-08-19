В Красноярском крае огороднику подарили машину за большой томат с грядок

Житель Красноярского края получил ключи от машины, вырастив огромный томат. Оказывается, в Минусинске был установлен новый рекорд в «День помидора».

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В конкурсе, где разыгрывали «Ниву», решил принять участие пенсионер Александр Терехов. Ему удалось вырастить плод, вес которого составил 2,735 килограмма. Соревнования среди огородников проводят уже 20 лет подряд, и за все это время никому из дачников не удавалось вырастить томат больше того, который получился у Терехова.

Такой рекорд был оценен ключами от «Нивы», на них претендовали 39 огородников.

Пенсионер регулярно участвует в этом конкурсе. Он уже становился победителем в 2018 году, тогда его томат не был таким внушительным по весу и размеру — только 1,6 кг.

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По материалам kras.mk.ru.