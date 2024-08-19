Над Кузбассом в ночь на 20 августа взойдет «Осетровая луна»

Сегодня ночью, с 19 на 20 августа, жители Кемеровской области смогут увидеть суперлуние. В ночном небе появится «Осетровая луна».

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Такое название светило получило благодаря индейским племенам. В августе они занимались добычей осетров в Великих озерах, а также в других водоемах.

Интерес предстоящей ночи в том, что будет полнолуние, суперлуние и голубая Луна. Такое выпадает раз в 15 лет. В ночь на 20 число спутник Земли будет казаться на 14% больше и 30% ярче.

Пик суперлуния в Кемеровской области придется на 1:26.

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По материалам mk-kuzbass.ru.