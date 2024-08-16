Частным концертом Басты в Набережных Челнах заинтересовалась прокуратура

Рэпер Баста , настоящее имя которого Василий Вакуленко , навлек на себя гнев жителей Набережных Челнов. Музыканта «заказали» чиновники и сотрудники компании «Лидертранс» для выступления под открытым небом. Концерт закатили с размахом. Перекрыли площадь, чтобы простые люди послушать рэпера не смогли . Местные возмутились, что такие частные корпоративы надо устраивать в закрытых помещениях, а не драконить народ.

По информации kp.ru, жителям Челнов не понравилось и то, что концерт был анонсирован в официальном канале пресс-секретаря мэрии города. Люди возмутились, для чего было публично заявлять о выступлении известного музыканта, но никого, кроме избранных, туда не пустить.

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«На народ забили», — написал пользователь Alex. «Ребята зашли не в ту дверь», — добавил пользователь с ником MavR 116.

Также стало известно, что проведенным на городской площади концертом теперь займется прокуратура. Проверку инициировал член Общественного Совета при Министерстве культуры РТ Михаил Надеждин.