В Красноярский край идет аномальная жара до +35 градусов

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Заметное потепление уже чувствуется сегодня, 15 августа. Максимальная температура в этот четверг — плюс 29 градусов, а в предстоящую пятницу будет еще жарче — до плюс 33 градусов, в центральных районах Красноярского края воздух может прогреться и до плюс 35 градусов. Об опасных природных явлениях предупредили в региональном МЧС.
Такая погода продержится недолго. Похолодание ожидается уже в предстоящую субботу, когда в регионе пойдут дожди. Столбик термометра упадет то +25 градусов, пишет dela.ru.
Ранее красноярец, который в этом году решил
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