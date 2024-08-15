В Красноярский край идет аномальная жара до +35 градусов

В Красноярский край пришла аномальная жара. Несмотря на последний месяц лета, природа не собирается быть более мягкой.

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Заметное потепление уже чувствуется сегодня, 15 августа. Максимальная температура в этот четверг — плюс 29 градусов, а в предстоящую пятницу будет еще жарче — до плюс 33 градусов, в центральных районах Красноярского края воздух может прогреться и до плюс 35 градусов. Об опасных природных явлениях предупредили в региональном МЧС.

Такая погода продержится недолго. Похолодание ожидается уже в предстоящую субботу, когда в регионе пойдут дожди. Столбик термометра упадет то +25 градусов, пишет dela.ru.