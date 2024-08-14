Туристам в Анапе запретили заходить в море с надувными матрасами

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Ограничение касается и катамаранов, спуск которых на воду сегодня запрещен, сказали в пресс-службе администрации курорта.
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Причина в том, что в Краснодарский край снова пришла непогода. На курортах обещают сильные дожди, в Анапе прогнозируется усиление ветра, поэтому надувные плавательные средства может быстро унести в открытое море.
В мэрии призывают отдыхающих быть бдительными и не слишком самоуверенными, если хочется зайти в воду, пишет «Коммерсантъ».
Ранее стало известно о том, что из Анапы туристам
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