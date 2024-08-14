Туристам в Анапе запретили заходить в море с надувными матрасами

Пляж. Фото: Global Look Press

На воду также не спускают катамараны.

В Анапе отдыхающим запретили заходить в Черное море с надувными матрасами и другими средствами для удержания на воде. Дело в том, что сегодня, 14 августа, это просто небезопасно.

Ограничение касается и катамаранов, спуск которых на воду сегодня запрещен, сказали в пресс-службе администрации курорта.

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Причина в том, что в Краснодарский край снова пришла непогода. На курортах обещают сильные дожди, в Анапе прогнозируется усиление ветра, поэтому надувные плавательные средства может быстро унести в открытое море.

В мэрии призывают отдыхающих быть бдительными и не слишком самоуверенными, если хочется зайти в воду, пишет «Коммерсантъ».

Ранее стало известно о том, что из Анапы туристам приходится возвращаться домой на попутных машинах или с пересадками.

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