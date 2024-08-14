Сибирская школьница пришла на шоу «Кондитер. Дети» с инопланетным тортом

15-летняя сибирячка Эвелина Лебедева захотела показать свои кулинарные умения в третьем сезоне популярного телевизионного шоу «Кондитер. Дети» телеканала «Пятница!».

Девочка, как и другие участники, должна была своими руками испечь и украсить десерт. Представительница Новосибирска выбрала инопланетную тему торта.

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Основой ее сладости стал бисквит с начинкой из крем-чиза и манго.

Такой вариант оценил ведущий Ренат Агзамов, десерт понравился и победителю первого сезона шоу «Кондитер» Ольге Вашуриной и блогеру Камилле Дмитриевой.

Если вкус десерта поразит ведущего и членов жюри, Эвелина попадет на финальное испытание. Она будет соревноваться с оставшимися участниками, а сделать нужно будет каплевидный торт с Бабой Ягой. Его будет пробовать фигуристка Камила Валиева.