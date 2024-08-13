В Приморье почти 110 тысяч работающих пенсионеров будут получать прибавку два раза в год

В Приморском крае работающих пенсионеров в 2025 году ждет двойная индексация выплат. Прибавка будет и в феврале, и в апреле. Об этом рассказали в региональном отделении Социального фонда.

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При февральской индексации будет приниматься во внимание повышение цен на основные продукты в предшествующий год. Увеличиваться будет и страховая часть, и фиксированная.

Дальнейший этап индексации станет проводиться первого апреля. На этом этапе рост будет соответствующим повышению доходов Соцфонда. В данном случае изменения будут касаться только страховой части.

Известно о том, что новые правила, которые вводятся в 2025 году, затронут более 109,5 тысячи приморских пенсионеров, пишет vladnews.ru.