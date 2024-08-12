Жительница Перми не верит онкологам, которые не нашли у нее рак

34-летняя Наталья (имя изменено) из Перми уже второй год старается получить лечение. Ей не нравятся ощущения в груди после хирургического вмешательства. Врачи диагностировали у нее мастопатию, затем рак нулевой стадии, а теперь утверждают, что причин для волнения нет.

Однако женщина не уверена, что все в порядке. Она считает, что уплотнения и жидкость из груди могут быть признаками чего-то опасного. В частных клиниках ей рекомендуют пройти дорогие обследования. Чтобы получить бесплатную помощь, ей нужно обратиться к врачам, с которых началось ее «хождение по мукам».

В апреле 2023 года Наталья прошла плановую маммографию в одной из поликлиник Перми. Результаты обследования показали, что у нее фиброзно-кистозная мастопатия, и ей была сделана операция на левую грудь в Пермском краевом онкологическом диспансере. Женщине сказали, что у нее доброкачественное заболевание молочной железы, и отпустили домой. Чтобы ей дали еще одно мнение специалиста, Наталья отправила гистологические стекла на пересмотр в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там также не нашли причин для волнения. Можно было бы сказать себе на этом — хватит, но женщине этого оказалось мало.

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Наталья ощутила боль в груди. Дальше отправилась в больницу. Сначала пошла в местную клинику, а потом начала ездить по городам. Ей не давала покоя причина неприятных ощущений в груди. В конце концов, она снова отправила гистологические стекла на пересмотр, на этот раз в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина в Москве. В заключении ей написали, что морфологическая картина соответствует протоковой карциноме in situ G1.

Консультация онколога-маммолога филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России озвучила диагноз «рак левой молочной железы 0 стадии», но проведенный этим центром онкологический консилиум пришел к заключению о том, что злокачественных образований в ее случае нет. Пациентке сказали оставить тревоги и просто проходить динамическое наблюдение.

Однако грудь продолжала беспокоить Наталью: она присылала фотографии, на которых запечатлела «лимонную корку», шелушения, выделения из соска. Как говорит пермячка, онкологи предлагали разные способы решения ее проблемы: одни назначали ей бальзам, другие видели решение вопроса в удалении груди, а третьи рекомендовали женщине просто успокоиться, пишет perm.aif.ru.