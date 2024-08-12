Жителям Иркутска рассказали о главном звездопаде лета 12 августа

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Любители ночного звездного неба смогут увидеть не менее сотни падающих метеоров в час. Для наблюдения не потребуются специальные приборы, если небо не будет затянуто облаками.
Метеорный поток Персеиды возникает из-за прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, образовавшихся от кометы Свифта-Туттля. Когда частицы кометного вещества входят в атмосферу, они сгорают, создавая яркие следы — метеоры. Сама комета приближается к Земле раз в 135 лет, но Земля проходит через ее хвост ежегодно.
Ранее рассказывалось о явлении фата-моргана, когда корабли
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