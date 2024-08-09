Красноярск 10-11 августа накроет 7-балльная магнитная буря

Жителей Красноярска предупредили о приближении мощной магнитной бури. Новая вспышка на Солнце окажет свое влияние в ближайшие выходные.

Колебания будут ощущаться как в субботу, так и в воскресенье. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

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Самочувствие метеозависимых жителей Красноярска может начать ухудшаться ближе к 18 часам текущего дня. Пик возмущения ожидается 10 числа, будет 6-7 баллов из возможных девяти.

К вечеру субботы наступит некоторое затишье, но прогнозируется новое усиление в ночь на 11 августа, сообщает prmira.ru.

Ранее астрономы рассказали о предстоящем мощном звездопаде.