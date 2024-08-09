Москвичам пообещали дождливые выходные и ощутимое похолодание

Столичный метеоролог Александр Ильин предупредил москвичей о плохой погоде в ближайшие выходные. Синоптик сообщил о дождях и грозах.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

В некоторых местах они начнутся уже в пятницу, 9 августа. Жары не будет, температура не поднимется выше 24 градусов по Цельсию. Также ожидается ветер, порывы которого достигнут 12 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 13 градусов тепла.

В субботу возможен дождь, который пройдет только на западе области. Температура будет летней, воздух прогреется до 25 градусов.

К вечеру ожидается значительное снижение температуры, начнутся сильные дожди, которые продлятся до утра воскресенья. Дождливая погода сохранится и во второй выходной, температура не превысит 21 градус по Цельсию, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее метеоролог «Фобоса» Евгений Тишковец рассказал о погоде в августе.