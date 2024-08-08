На Дальнем Востоке больше 300 человек лишились доступа к своему аккаунту на «Госуслугах» из-за мошенников

В Амурской области увеличилось количество инцидентов, связанных с несанкционированным доступом к учетным записям пользователей на Едином портале государственных и муниципальных услуг. С начала 2024 года в отделение полиции города Благовещенска поступило около 300 заявлений от жителей областного центра, которые сообщили, что неизвестные лица получили возможность управлять их персональными данными в приложении «Госуслуги».

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Все пострадавшие получали звонки с неизвестных номеров телефонов. Звонящие выдавали себя за представителей операторов сотовой связи, социальных фондов, страховых компаний, медицинских учреждений и даже судебных органов.

Они информировали доверчивых жителей Благовещенска об истечении срока действия их SIM-карт или медицинских полисов, упоминали о неучтенном рабочем стаже, предлагали записаться на судебное заседание или на прием к врачу. Как только жители Амурской области сообщали мошенникам код из SMS-сообщения, мгновенно блокировался доступ к их персональным данным на портале «Госуслуги».

Ранее рассказывалось, что «Госуслуги» начнут работать через «ВКонтакте».