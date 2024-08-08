Вячеслав Бутусов даст бесплатный концерт в Перми

Музыкант Вячеслав Бутусов бесплатно выступит в Перми. Его концерт намечен на 23 августа.

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Артист заявлен в качестве хедлайнера фестиваля «Ночь города». Лидер группы Nautilus Pompilius приедет к пермякам со своим коллективом «Орден Славы».

Известно о том, что площадкой для выступления выбрана эспланада у Театра-Театра. Концерт начнется в 22 часа.

Бутусов споет любимые песни в новых аранжировках, также поклонников ждет мультимедийное шоу, пишет rifey.ru.

Ранее рассказывалось о том, что в середине августа пермяки смогут увидеть звездопад. Во время пика потока Персеиды с неба будет падать около 150 метеоров в час.