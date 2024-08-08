Гидрометцентр предупредил об опасности тех, кто в августе едет к Черному морю на машине

Туристов, планирующих поездку к Черному морю в августе, предупредили о потенциальной опасности. Речь идет о прогнозируемых дождях, которые могут привести к мощным селевым потокам.

В Сочи в последний месяц лета горные реки могут выйти из берегов. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, на юге страны уже сложилась неблагоприятная ситуация с паводками. Метеоролог прогнозирует сильные осадки в Сочи и Сириусе. Это может стать причиной выхода воды в горных реках из берегов.

Глава Росгидрометцентра также добавил, что дождевые паводки в августе ожидаются в Приморском крае, Забайкалье и Бурятии, передает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что отдыхающие в Анапе после отпуска не могут уехать домой.