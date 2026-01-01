Как провести 1 января с пользой: советы специалистов

Как известно, новогоднюю ночь люди празднуют по-разному. А вот 1 января, за некоторым исключением, мы проводим примерно одинаково: едим праздничные салаты и смотрим телевизор.
Но как же сделать так, чтобы первый день Нового года прошел с пользой для здоровья? Собрали для вас несколько советов.
Не переедайте
Сделайте так, чтобы утро после праздника было таким же светлым, как и сама новогодняя ночь. Для этого постарайтесь не переедать. Не стоит отказываться от символов праздника: оливье, селедки под шубой или холодца, но соблюдайте умеренность.
Отличной альтернативой майонезу для салатов станет оливковое масло. А чтобы стол был не только сытным, но и полезным, украсьте его традиционными зимними фруктами: яблоками, апельсинами и мандаринами.
Чтобы встретить Новый год в хорошей форме, врачи-терапевты и эндокринологи советуют заранее позаботиться о ночном отдыхе. Для этого вечером 31 декабря стоит затемнить комнату, при необходимости воспользоваться берушами и убрать подальше все гаджеты.
Не спите до обеда
На следующее утро, 1 января, важно не поддаваться соблазну проспать до обеда. Специалисты рекомендуют придерживаться обычного режима и встать в привычное время, чтобы не сбивать биологические ритмы, отвечающие за аппетит и метаболизм. Если не уверены, что проснетесь вовремя, поставьте будильник. Ранний подъем поможет чувствовать себя бодрее весь день.
Фото: Global Look Press
Не стоит задерживаться допоздна в первый день года. Как советует врач Светлана Каневская, лучше отправиться спать в 23:00 с мыслями о том, что впереди еще много дней каникул, насыщенных яркими эмоциями.
Не ешьте чипсы и восстанавливайте водный баланс
В первый день Нового года не поддавайтесь желанию доесть все со вчерашнего стола, опасаясь, что продукты пропадут. Ешьте не торопясь, маленькими порциями — это поможет быстрее почувствовать сытость и не перегрузит пищеварительную систему.
В этот день лучше отказаться от излишков соли, чипсов, полуфабрикатов и заменить традиционные сладости на более легкие альтернативы, например, печеные фрукты.
Крайне важно восстановить водный баланс. Пейте воду при первых признаках жажды, чтобы помочь организму, особенно если накануне случилось алкогольное возлияние. Вода способствует восстановлению и нормализует обмен веществ.
Гуляйте на свежем воздухе
Долгие новогодние каникулы — идеальное время, чтобы заняться своим здоровьем. Используйте морозные дни для активного отдыха: прогулки, катание на лыжах и коньках, игры в снежки. А для тех, кто не любит холод, есть варианты: фитнес-клуб, бассейн или упражнения дома.
Фото: Global Look Press
И не забывайте про режим: вместо ночного бдения перед экраном лучше полноценно выспаться. Это поможет провести каждый праздничный день энергично и в кругу близких.
