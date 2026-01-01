Как провести 1 января с пользой: советы специалистов

Как известно, новогоднюю ночь люди празднуют по-разному. А вот 1 января, за некоторым исключением, мы проводим примерно одинаково: едим праздничные салаты и смотрим телевизор.

Но как же сделать так, чтобы первый день Нового года прошел с пользой для здоровья? Собрали для вас несколько советов.

Не переедайте

Сделайте так, чтобы утро после праздника было таким же светлым, как и сама новогодняя ночь. Для этого постарайтесь не переедать. Не стоит отказываться от символов праздника: оливье, селедки под шубой или холодца, но соблюдайте умеренность.

Отличной альтернативой майонезу для салатов станет оливковое масло. А чтобы стол был не только сытным, но и полезным, украсьте его традиционными зимними фруктами: яблоками, апельсинами и мандаринами.

Чтобы встретить Новый год в хорошей форме, врачи-терапевты и эндокринологи советуют заранее позаботиться о ночном отдыхе. Для этого вечером 31 декабря стоит затемнить комнату, при необходимости воспользоваться берушами и убрать подальше все гаджеты.

Не спите до обеда

На следующее утро, 1 января, важно не поддаваться соблазну проспать до обеда. Специалисты рекомендуют придерживаться обычного режима и встать в привычное время, чтобы не сбивать биологические ритмы, отвечающие за аппетит и метаболизм. Если не уверены, что проснетесь вовремя, поставьте будильник. Ранний подъем поможет чувствовать себя бодрее весь день.