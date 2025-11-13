Ярмольник рассказал, как Козловский вел себя на площадке: "Меня зацепил не столько сценарий"

Леонид Ярмольник. Фото: пресс-служба

Ярмольник и Козловский снялись в сериале «Бар «Один звонок»

14 ноября в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера сериала "Бар "Один звонок". Исполнили главные роли в нем Леонид Ярмольник и Данила Козловский. Как им работалось вместе на одной съемочной площадке?

Что Ярмольник сказал о Козловском?

Леонид Ярмольник дал понять, что находится в полном восторге от совместной работы с Данилой Козловским. Тот еще и выступил в качестве продюсера сериала. И именно Козловский пригласил Ярмольника к сотрудничеству.

"С Данилой замечательно быть в кадре, он очень хороший артист", — поделился Леонид Ярмольник.

Он добавил, что хороших артистов сегодня немало. Но играют они все более-менее одинаково. И только Козловскому присуще нечто особенное.

"Честно, меня зацепил не столько сценарий, сколько звонок Дани. Я, в первую очередь, был рад, что Данька делает это кино", — добавил Ярмольник.

Данила Козловский (на фото слева) и Леонид Ярмольник (на фото справа) на съемках сериала. Фото: пресс-служба

Как Козловский боялся звонить Ярмольнику

Данила Козловский рассказал, что очень хотел видеть в сериале в роли 'олд-бармена' именно Леонида Ярмольника. Но жутко боялся ему позвонить. Было страшно услышать отказ. Но Козловский собрался с духом и набрал номер Ярмольника.

"Когда решился, у меня было всего три минуты. Я понял, что надо три минуты не давать ему сказать", — рассказал Данила Козловский.

Он пересказал Ярмольнику весь сценарий. И заявил ему, что именно у него главная роль. Ведь он играет хранителя бара.

"Но непонятно — человек ли, какая-то инфернальная сила или дьявол в человеческом обличье", — добавил актер.

Данила Козловский не так давно выиграл суд. Он сумел доказать, что не переезжал жить за границу. В мае этого года Козловский дал закрытый концерт в Москве в честь своего 40-летия.

А вы будете смотреть сериал с Козловским и Ярмольником? Ответьте в комментариях.

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также