Ярмольник рассказал, как Козловский вел себя на площадке: "Меня зацепил не столько сценарий"

14 ноября в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера сериала "Бар "Один звонок". Исполнили главные роли в нем Леонид Ярмольник и Данила Козловский. Как им работалось вместе на одной съемочной площадке?

Что Ярмольник сказал о Козловском?

Леонид Ярмольник дал понять, что находится в полном восторге от совместной работы с Данилой Козловским. Тот еще и выступил в качестве продюсера сериала. И именно Козловский пригласил Ярмольника к сотрудничеству.

"С Данилой замечательно быть в кадре, он очень хороший артист", — поделился Леонид Ярмольник.

Он добавил, что хороших артистов сегодня немало. Но играют они все более-менее одинаково. И только Козловскому присуще нечто особенное.