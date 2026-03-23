В закрытом формате: Олег Басилашвили простился с женой Галиной Мшанской, с которой прожил 65 лет

Никольском храме на Большой Охте в Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с ведущей и женой Олега Басилашвили Галиной Мшанской.

Как прошло прощание с Галиной Мшанской

Галину Евгеньевну похоронили на расположенном рядом Большеохтинском кладбище, где обрели вечный покой и ее родители. Как сообщалось, траурное мероприятие прошло в узком кругу, согласно пожеланию родных. Для журналистов оно состоялось в закрытом формате.

На протяжении всей жизни Галина Мшанская избегала публичности, находясь за кулисами славы своего супруга. Однако именно она являлась его главной опорой.

В то время как Олег Валерианович покорял зрителей на сцене и киноплощадке, его жена создавала в их доме ту неповторимую атмосферу тепла и уюта, что и хранит семьи от житейских бурь.

Чем запомнилась Галина Мшанская

Но при этом Галина Евгеньевна не забывала и о собственной самореализации. На протяжении многих лет Галина Мшанская являлась ведущей программы "Царская ложа" на телеканале "Культура", рассказывающей о музыкальных событиях Санкт-Петербурга. Также она писала сценарии к документальным фильмам о культуре и искусстве России.

Всего их брак с Олегом Басилашвили продлился 65 лет. В семье выросли две дочери — Ольга и Ксения. Старшая, Ольга, работает на телевидении и известна как автор документальных проектов, таких как "Путешествие из Вашингтона в Баден-Баден" и "Русские сезоны в Париже".

Младшая дочь, Ксения, посвятила себя профессии журналиста.

Галины Мшанской не стало в ночь на 20 марта. Ей был 91 год.