Погибли три человека: цирковой артист Евгений Чернов заснул с непотушенной сигаретой

Ранним утром на Николоямской улице в Москве вспыхнул пожар. В результате огня погибли три человека, еще несколько получили травмы.

Как выяснилось, причиной трагедии стала неосторожность 78-летнего циркового артиста Евгения Чернова. Он уснул, не потушив сигарету, из-за чего загорелся диван.

В результате пожара погибли люди

Пламя быстро перекинулось на соседние квартиры. Четыре человека пострадали, трое, включая супружескую пару, арендовавшую жилье выше, — скончались.

Что может грозить Евгению Чернову

Сам пенсионер успел вовремя эвакуироваться и не пострадал. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Максимальное наказание для Чернова может составить четыре года ограничения свободы.

Евгений Чернов в прошлом был гимнастом, работал преподавателем в Государственном училище циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева. На момент происшествия он находился на пенсии. По словам соседей, мужчина неоднократно доставлял неудобства окружающим.