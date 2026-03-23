Погибли три человека: цирковой артист Евгений Чернов заснул с непотушенной сигаретой

Ранним утром на Николоямской улице в Москве вспыхнул пожар. В результате огня погибли три человека, еще несколько получили травмы.
Как выяснилось, причиной трагедии стала неосторожность 78-летнего циркового артиста Евгения Чернова. Он уснул, не потушив сигарету, из-за чего загорелся диван.
В результате пожара погибли люди
Пламя быстро перекинулось на соседние квартиры. Четыре человека пострадали, трое, включая супружескую пару, арендовавшую жилье выше, — скончались.
Что может грозить Евгению Чернову
Сам пенсионер успел вовремя эвакуироваться и не пострадал. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Максимальное наказание для Чернова может составить четыре года ограничения свободы.
Евгений Чернов в прошлом был гимнастом, работал преподавателем в Государственном училище циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева. На момент происшествия он находился на пенсии. По словам соседей, мужчина неоднократно доставлял неудобства окружающим.