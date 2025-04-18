Печь или нет куличи в Страстную пятницу? Священник дал четкий ответ

Подходит к завершению Великий пост. 20 апреля все православные христиане будут праздновать Светлую Пасху. Пока же идет Страстная неделя. И пятница — особенный день этой седмицы. Верующие строго соблюдают пост. А как же быть с приготовлением к празднику? Ведь уже пора печь куличи, чтобы вечером в субботу освятить их в храме.

Можно ли печь куличи в Страстную пятницу?

«Можно. Только нужно помнить, что в этот день очень строгий пост», — цитирует kp.ru члена Совета священников-блогеров, священника Альвиана Тхелидзе.

При этом батюшка пожелал повару силы воли, чтобы удержаться и не съесть такой ароматный и манящий кулич до наступления праздника Светлой Пасхи.

Альвиан Тхелидзе напомнил, что подготовка к празднику — это не только уборка в доме и выпечка. Необходимо найти время и на духовную составляющую нашей жизни.