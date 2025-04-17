Раскрыта правда о болезни Надежды Кадышевой: что на самом деле происходит с 65-летней певицей

Певица Надежда Кадышева в последнее время находится на пике популярности. Ее концерты проходят с аншлагами. Вот только поклонники обеспокоены внешним видом 65-летней певицы. Им он кажется не совсем здоровым.

В Сети часто обсуждают вопрос нездоровья Надежды Кадышевой. Появилась даже информация о том, что певица якобы неизлечимо больна. Однако, как выяснилось, все это домыслы. Представители Надежды Кадышевой заявили, что состояние здоровья знаменитости вполне соответствует ее возрасту.

«Естественно, к этому возрасту у нее имеется ряд хронических заболеваний, согласно возрасту. Но ничего критического», — цитирует kp.ru организаторов концертов Надежды Кадышевой.

Напомним, в последнее время имя Надежды Кадышевой мелькает в СМИ не только в связи с ее успехом у поклонников. Многих интересует личная жизнь единственного сына певицы Григория Костюка. Вторая экс-супруга Григория Габриелла Мерман рассказала прессе, что тот ни разу не видел своего маленького сына, не проявляет интереса к малышу и его бабушка, Надежда Кадышева.