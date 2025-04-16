Певица Вика Дайнеко — о подготовке к свадьбе: «Платье шьем, это самое главное»

Певица Вика Дайнеко летом этого года во второй раз выйдет замуж. Точную дату свадьбы Вика Дайнеко не раскрывает, но зато дала понять, что подготовка к торжеству сейчас в самом разгаре.

Невеста сейчас увлечена созданием своего наряда.

«Платье шьем, самое главное ведь это платье», — сказала Вика Дайнеко в беседе с MK.RU.

Виктория Дайнеко уточнила, что создает наряд в сотрудничестве с одним из российских брендов, который специализируется как раз на свадебных платьях. Этот бренд Вика Дайнеко считает лучшим именно по созданию нарядов для невест.

Напомним, возлюбленный Вики Дайнеко Беркели Овезов сделал ей предложение в прошлом году на футбольном матче. Предстоящий брак для Вики Дайнеко будет вторым. Ранее она была замужем за музыкантом Дмитрием Клейманом. В браке с ним она родила дочь Лидию.