В роскошном платье с открытыми плечами: Галкин* показал цветущую Пугачеву — рядом повзрослевшие Гарри и Лиза (свежие фото)

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети Максима Галкина*

Максим Галкин* показал новые фото Аллы Пугачевой и детей, Гарри и Лизы

Шоумен Максим Галкин* поделился в личном блоге фотографиями, которые, судя по всему, были сделаны в день празднования дня рождения Аллы Пугачевой, 15 апреля.

Максим Галкин* уточнил, что публикует эти кадры по просьбе подписчиков, назвав их самыми свежими. Алла Пугачева на снимке предстала рядом с повзрослевшей дочкой Лизой. Примадонна в свой день рождения облачилась в роскошное платье винного оттенка с открытыми плечами. Тонкую талию Алла Борисовна подчеркнула широким поясом.

Алла Пугачева с дочкой Лизой. Фото: соцсети Максима Галкина*

Алла Пугачева на снимке счастливо улыбается, демонстрируя, что у нее все абсолютно прекрасно, и в свои 76 лет она счастлива находиться в окружении своих любимых людей — детей и мужа.

На втором фото, которое разместил Максим Галкин*, запечатлен он сам и сын Гарри. Поклонники тут же обратили внимание, как заметно подросли и повзрослели наследники звездной пары.

Максим Галкин* с сыном Гарри. Фото: соцсети Максима Галкина*

Напомним, в сентябре этого года Лизе и Гарре исполнится уже по двенадцать лет.

Поклонники восхитились этими кадрами. И еще раз поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения, пожелав ей здоровья и долгих лет жизни.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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