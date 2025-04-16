В роскошном платье с открытыми плечами: Галкин* показал цветущую Пугачеву — рядом повзрослевшие Гарри и Лиза (свежие фото)

Шоумен Максим Галкин* поделился в личном блоге фотографиями, которые, судя по всему, были сделаны в день празднования дня рождения Аллы Пугачевой, 15 апреля.

Максим Галкин* уточнил, что публикует эти кадры по просьбе подписчиков, назвав их самыми свежими. Алла Пугачева на снимке предстала рядом с повзрослевшей дочкой Лизой. Примадонна в свой день рождения облачилась в роскошное платье винного оттенка с открытыми плечами. Тонкую талию Алла Борисовна подчеркнула широким поясом.