В роскошном платье с открытыми плечами: Галкин* показал цветущую Пугачеву — рядом повзрослевшие Гарри и Лиза (свежие фото)

Шоумен Максим Галкин* поделился в личном блоге фотографиями, которые, судя по всему, были сделаны в день празднования дня рождения Аллы Пугачевой, 15 апреля.
Максим Галкин* уточнил, что публикует эти кадры по просьбе подписчиков, назвав их самыми свежими. Алла Пугачева на снимке предстала рядом с повзрослевшей дочкой Лизой. Примадонна в свой день рождения облачилась в роскошное платье винного оттенка с открытыми плечами. Тонкую талию Алла Борисовна подчеркнула широким поясом.
Алла Пугачева с дочкой Лизой. Фото: соцсети Максима Галкина*
Алла Пугачева на снимке счастливо улыбается, демонстрируя, что у нее все абсолютно прекрасно, и в свои 76 лет она счастлива находиться в окружении своих любимых людей — детей и мужа.
На втором фото, которое разместил Максим Галкин*, запечатлен он сам и сын Гарри. Поклонники тут же обратили внимание, как заметно подросли и повзрослели наследники звездной пары.
Максим Галкин* с сыном Гарри. Фото: соцсети Максима Галкина*
Напомним, в сентябре этого года Лизе и Гарре исполнится уже по двенадцать лет.
Поклонники восхитились этими кадрами. И еще раз поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения, пожелав ей здоровья и долгих лет жизни.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента