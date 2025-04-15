Леонид Агутин сделал заявление об алкоголизме у коллег: «До слез, но приходится расставаться»

Композитор, музыкант, автор песен Леонид Агутин раскрыл причины, по которым музыканты, выступающие на сцене, подвержены алкоголизму. Он объяснил, что во время концертов музыканты непременно должны вырабатывать фермент удовольствия.

Музыканты легко на него подсаживаются. В поисках аналогичных ощущений они начинают принимать алкоголь, который создает иллюзию гармонии, удовлетворения жизнью и счастья.

По словам Леонида Агутина, случаи, когда музыканты выходят на сцену в легком подпитии, не такая уж и редкость. Правда, он с такими людьми предпочитает дела не иметь.

«До слез, но приходится расставаться, потому что мы взрослые люди», — сказал Леонид Агутин.

Он добавил, что среди тех музыкантов, с которыми он начинал работать много лет назад, подавляющее большинство тх, кто не сумел справиться с алкоголизмом. Кое-кто уже ушел из жизни.