Умерла 51-летняя актриса фильма «Ретро вдвоем» Татьяна Вилькина

Актриса Татьяна Вилькина скоропостижно скончалась у себя дома, в Большом Тишинском переулке в Москве. Ей был всего 51 год.

По некоторым данным, у Татьяны Вилькиной были проблемы с сердцем. Причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность.

Татьяна Вилькина — дочь худрука московского театрального центра «Вишневый сад» Александра Вилькина и актрисы Ольги Широковой.

Поклонники запомнят Татьяну Вилькину по ролям в фильмах «Ретро вдвоем», «Тартюф» и других. Кроме этого, Татьяна Вилькина была режиссером и автором сценария документальных картин.

Поклонники творчества Татьяны Вилькиной в соцсетях скорбят о ее смерти, отмечая, что она была невероятно красивой женщиной и ярким человеком. В Сети также обратили внимание на то, что Татьяна Вилькина похожа, на свою тетю, Наталью Вилькину, так же умершую очень рано, в 45 лет, и скоропостижно после инсульта. Татьяна Вилькина фактически повторила ее трагическую судьбу, уйдя из жизни в 51 год.

Наталья Вилькина скончалась прямо в театре, куда пришла договариваться о новой постановке. Выйдя из кабинета худрука, она упала, а через несколько часов ее не стало.