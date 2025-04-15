Алла Пугачева в черных легинсах и мини-юбке предстала на яхте в день 76-летия с Максимом Галкиным*

15 апреля празднует день рождения Примадонна российской экстрады, певица Алла Пугачева. Звезде исполнилось 76 лет. Свой праздник Алла Пугачева проводит на Кипре, где живет в последнее время.
С самого утра Алла Борисовна принимает поздравления. В числе первых поспешил признаться в любви Примадонне ее супруг, шоумен Максим Галкин*. В микроблоге он поделился снимками с Аллой Пугачевой, которые были сделаны на белоснежной яхте. Судя по всему, именно на этом роскошном судне пара с утра отмечает день рождения Аллы Пугачевой.
Примадонна в кадре выглядит как девочка. Алла Борисовна облачилась во все черное. Она надела блузу свободного кроя, кокетливо обнажив плечико, легинсы и мини-юбку.
Алла Пугачева и Максим Галкин* на яхте. Фото: соцсети Максима Галкина*
Поздравила публично Аллу Пугачеву и старшая дочь звезды, певица и актриса Кристина Орбакайте. Она ограничилась лаконичным текстом в телеграм-канале.
«С Днем рождения, мама», — написала Кристина Орбакайте.
В телеграм-канале поздравила Аллу Борисовну и жена покойного модельера Валентина Юдашкина Марина.
«Дорогая Аллочка! Поздравляю с Днем рождения! Будь счастлива и любима!» — пожелала Марина Юдашкина.
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