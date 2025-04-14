Стриженова — о том, как растила старшую дочь: «Положили Настю в корзину, в ней и таскали повсюду с собой»

Екатерина Стриженова в день рождения старшей дочери Анастасии поделилась памятной историей из ее детства. Актриса рано стала мамой. Спустя три недели после своего двадцатилетия она взяла на руки новорожденную дочку. И сумела воспитать ее без помощи нянь. Сегодня 57-летняя Екатерина Стриженова выражает гордость за своих детей. Ее старшая дочь Анастасия Грищенко — мама троих детей, у нее есть старший сын Петр и двойняшки Георгий и Александр.

«Спустя годы могу точно сказать — первый наш ребенок, появившийся на свет через три недели после моего 20-летия, удался! Когда мы вернулись из роддома, положили Настю в корзину, в ней и таскали дочь повсюду с собой (тогда не было никаких памперсов).Она выросла без нянь, помогали наши с Сашей мамы, при чем они обе работали! С одной бабушкой она каждое воскресенье ходила в церковь, с другой ездила на каникулы в Крым.

В общем, советское воспитание с упором на труд и творчество, хорошие гены и прекрасное образование. И все это замешано на большой любви», - подметила Екатерина Стриженова.