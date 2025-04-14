Актер Илья Дель отказался писать заявление на девушку, ранившую его ножом

В ночь на 12 апреля трагический случай произошел в квартире дома №20 на улице Казанская в Санкт-Петербурге, где известный российский актер театра и кино Илья Дель стал жертвой нападения собственной возлюбленной, молодой актрисы Александры Дроздовой. Инцидент привел к тяжелым последствиям для обоих сторон: актер получил серьезные ножевые ранения грудной клетки и рук, а женщину арестовали сотрудники полиции.

Артист был оперативно доставлен в Мариинскую больницу, где врачи провели срочную операцию, спасшую ему жизнь. Позже, находясь в палате с повязками и системами жизнеобеспечения, Дель обратился к подписчикам соцсетей, поблагодарив медиков и сообщив, что его здоровье вне опасности.

Александра Дроздова задержана по подозрению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, согласно части первой статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Согласно показаниям очевидцев и материалам следствия, нападение могло произойти вследствие защиты женщиной своего маленького сына от возможных угроз со стороны пьяного мужчины.

Тем временем друзья и близкие Александры утверждают, что она абсолютно невиновна и действовала исключительно в целях самообороны. Они заявляют, что девушка является тихой, скромной и отзывчивой натурой, неспособной нанести кому-либо зло без веских оснований.