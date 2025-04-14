Актер Илья Дель отказался писать заявление на девушку, ранившую его ножом

В ночь на 12 апреля трагический случай произошел в квартире дома №20 на улице Казанская в Санкт-Петербурге, где известный российский актер театра и кино Илья Дель стал жертвой нападения собственной возлюбленной, молодой актрисы Александры Дроздовой. Инцидент привел к тяжелым последствиям для обоих сторон: актер получил серьезные ножевые ранения грудной клетки и рук, а женщину арестовали сотрудники полиции.
Артист был оперативно доставлен в Мариинскую больницу, где врачи провели срочную операцию, спасшую ему жизнь. Позже, находясь в палате с повязками и системами жизнеобеспечения, Дель обратился к подписчикам соцсетей, поблагодарив медиков и сообщив, что его здоровье вне опасности.
Александра Дроздова задержана по подозрению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, согласно части первой статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Согласно показаниям очевидцев и материалам следствия, нападение могло произойти вследствие защиты женщиной своего маленького сына от возможных угроз со стороны пьяного мужчины.
Тем временем друзья и близкие Александры утверждают, что она абсолютно невиновна и действовала исключительно в целях самообороны. Они заявляют, что девушка является тихой, скромной и отзывчивой натурой, неспособной нанести кому-либо зло без веских оснований.
Илья Дель после операции пришел в себя в больничной палате. Фото: соцсети героя публикации
Будущее обвиняемой зависит от дальнейшего хода судебного разбирательства, однако перспектива наказания довольно суровая — срок заключения вплоть до десяти лет. Сам пострадавший, судя по высказываниям близких друзей, намерен поддержать Александру и не настаивать на уголовной ответственности. Писать заявление на нее актер отказался.
Что касается профессиональной деятельности пострадавших, то это событие нарушило планы артистов: премьера спектакля «Театральный роман» в театре имени Ленсовета, в котором задействован Илья Дель, перенесена, а актера временно заменяют коллеги.
История вызвала широкий общественный резонанс, оставив открытым вопрос о справедливом наказании виновных и необходимости адекватной оценки обстоятельств происшествия.