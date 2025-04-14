Актриса из сериала «Лимитчицы» Маруся Климова впервые стала мамой

Популярная российская актриса Маруся Климова, известная широкой аудитории по сериалу «Проект «Анна Николаевна», недавно стала матерью. О своем интересном положении звезда долгое время хранила абсолютную секретность. Подробностей не знали даже коллеги на съемочной площадке, на которой актриса активно работала практически всю беременность.

Маруся Климова родила первенца от своего мужа Виталия. Оба безгранично счастливы. С возлюбленным актриса познакомилась на одной из кинопремьер в престижном московском кинотеатре «Октябрь». Тогда Маруся произвела неизгладимое впечатление на юриста Виталия, на тот момент еще студента магистратуры. Молодой человек сумел привлечь внимание любимой, сначала отправив оригинальный подарок в виде букета цветов и личного письма, представившись курьерским агентством.