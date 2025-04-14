Актриса из сериала «Лимитчицы» Маруся Климова впервые стала мамой

Популярная российская актриса Маруся Климова, известная широкой аудитории по сериалу «Проект «Анна Николаевна», недавно стала матерью. О своем интересном положении звезда долгое время хранила абсолютную секретность. Подробностей не знали даже коллеги на съемочной площадке, на которой актриса активно работала практически всю беременность.
Маруся Климова родила первенца от своего мужа Виталия. Оба безгранично счастливы. С возлюбленным актриса познакомилась на одной из кинопремьер в престижном московском кинотеатре «Октябрь». Тогда Маруся произвела неизгладимое впечатление на юриста Виталия, на тот момент еще студента магистратуры. Молодой человек сумел привлечь внимание любимой, сначала отправив оригинальный подарок в виде букета цветов и личного письма, представившись курьерским агентством.
Маруся Климова скрывала свою беременность. Фото: соцсети героя публикации
Отношения развивались стремительно, постепенно переходя в стадию совместного проживания. Несмотря на сильную любовь и взаимопонимание, будущий супруг не спешил официально оформить брачный союз, и лишь настойчивость самой Маруси привела к официальному торжеству, которое прошло пышно и ярко. После церемонии молодая семья отправилась в незабываемое путешествие на райский остров Шри-Ланка.
«С большим кайфом выбирала платье: хотела, чтобы оно было именно свадебным, красивым, белым. Хотя у нас был вариант просто расписаться и улететь в свадебное путешествие. Свадьба все-таки состоялась, но на следующий день мы улетели на Шри-Ланку», — откровенничала Маруся Климова.
Свое материнство актриса открыла миру лишь постфактум, разместив фотографию маленьких детских ног новорожденного малыша. Подробности о малыше, включая пол ребенка, остались неизвестны поклонникам, и вероятнее всего, останутся личным делом счастливой семьи. История любви и рождение первенца делают супружескую жизнь Маруси истинно романтичной и трогательной, заслуживающей внимания публики.