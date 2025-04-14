Получивший ножевые ранения актер Дель назвал инцидент обычной ссорой с возлюбленной

Известный актер Илья Дель подвергся нападению со стороны своей девушки, актрисы Александры Дроздовой, получив множественные ножевые раны в грудь. Причем сам пострадавший описал произошедшее как обычную ссору между влюбленными людьми, пишет Telegram-канал «78|Новости».

По рассказу актера, ножевое ранение привело к серьезным повреждениям легкого — из-за чего, ему потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Операция прошла удачно, состояние здоровья стабилизировалось, теперь он планирует провести еще около недели в медицинском учреждении для полного восстановления.

Дель подчеркнул, что изначально не обращался в полицию с заявлением против своей подруги, отметив, что расследование дела началось без подачи заявления самим потерпевшим. Полиция возбудила уголовное дело после проведения расследования обстоятельств происшествия.

Официальные представители ГУ МВД России по Петербургу сообщили, что Александра Дроздова допрашивалась сотрудниками правоохранительных органов в статусе подозреваемого лица. Следствие утверждает, что причиной инцидента послужила бытовая ссора пары, переросшая в агрессивное столкновение, итогом которого стали серьезные травмы у актера.

Таким образом, ситуация приобрела резонанс и привлекла широкое общественное внимание, став предметом обсуждения и поводом для беспокойства поклонников творчества молодого артиста.