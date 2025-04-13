Сябитова поссорилась с Натаном в «Сокровищах императора»: «Куда Роза лезет?»

Роза Сябитова, известная своей прямотой и силой характера, вновь оказалась в центре внимания, приняв участие в новом реалити-шоу.
Тем временем, Натан после участия в шоу «Звезды в джунглях», продолжает свою карьеру на телевидении, присоединившись к проекту «Сокровища императора», среди участников которого появится и популярная телесваха. Роза Сябитова готовится взбудоражить участников шоу.
Натан, Гуф, Маша Малиновская и Ирина Дубцова в шоу «Сокровища императора». Фото: ТНТ
В этой передаче Натан, известный своим лидерским поведением, пытается установить свои правила игры, предлагая давать новичкам черную кошку, чтобы усложнить им путь к победе. Однако с появлением Розы Сябитовой и ее сына Дениса ситуация меняется коренным образом. Сваха решительно выступает против манипуляций Натана, обвиняя его в коварстве и призывая остальных участников не идти на поводу у рэпера. Эта напряженная конфронтация обещает сделать предстоящий выпуск программы еще интереснее.
«Я в гадюшнике! В конкретном гадюшнике! И возглавляет этот гадюшник Натан. Причем, не стесняясь. Здесь нет ни чести, ни достоинства, ни порядочности. Нет никакой логики. Вы же люди, вы можете менять свое мнение. Или Натан для вас центр Вселенной? Свою девочку он бережет, а остальные — расходный материал», — подметила Роза Сябитова.
Тем временем участники шоу отправляются в культурное путешествие, посещая знаменитый Шаолиньский монастырь, где монахи предлагают им новые испытания. Тысячи учеников Шаолиня демонстрируют свои боевые искусства, оставляя неизгладимое впечатление на гостей. Некоторые из звезд даже не смогли сдержать слез, оказавшись в таком священном месте.
К слову, пользователи Сети ополчились против Розы Сябитовой после ее слов о том, что она «попала в гадюшник» и критики в адрес Натана, который успел полюбиться многим.
«Куда Роза лезет на шоу. Там бегать надо, молодежь не справляется, а она еще своего сына проволока. Какая из них пара молодых людей, что нет?» - пишет Валентина Матвеева.
«Вот и посмеемся», - вторит Татьяна Базарова.
«Ай да Роза, ай молодец, размазала этого! Дубцова снова в соплях и слезах! Проиграли наверное и опять «температура» виновата (в предыдущем выпуске это было так). Ну а что касается этой Розы — мимозы, баба она скандальная! Тоже бегает по всем шоу в поисках заработать, да и участники там подобрались все не айс, а что Гуф, Нюша, Малиновская, которую уже «ушли» — тоже скандальная. Такое ощущение, что в психбольнице день открытых дверей», - считает Елена Ковалева.
«Сябитову сразу домой, испортит шоу», - считает Нина Н.
«Буду ждать когда Роза со своим сынком провалятся и вылетят как пробки из игры. Она приходила в Африке, но там долго не задержалась, скандальная, склочная», - добавила Наталья Матвеева.