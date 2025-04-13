Сябитова поссорилась с Натаном в «Сокровищах императора»: «Куда Роза лезет?»

В этой передаче Натан, известный своим лидерским поведением, пытается установить свои правила игры, предлагая давать новичкам черную кошку, чтобы усложнить им путь к победе. Однако с появлением Розы Сябитовой и ее сына Дениса ситуация меняется коренным образом. Сваха решительно выступает против манипуляций Натана, обвиняя его в коварстве и призывая остальных участников не идти на поводу у рэпера. Эта напряженная конфронтация обещает сделать предстоящий выпуск программы еще интереснее.

«Я в гадюшнике! В конкретном гадюшнике! И возглавляет этот гадюшник Натан. Причем, не стесняясь. Здесь нет ни чести, ни достоинства, ни порядочности. Нет никакой логики. Вы же люди, вы можете менять свое мнение. Или Натан для вас центр Вселенной? Свою девочку он бережет, а остальные — расходный материал», — подметила Роза Сябитова.

Тем временем участники шоу отправляются в культурное путешествие, посещая знаменитый Шаолиньский монастырь, где монахи предлагают им новые испытания. Тысячи учеников Шаолиня демонстрируют свои боевые искусства, оставляя неизгладимое впечатление на гостей. Некоторые из звезд даже не смогли сдержать слез, оказавшись в таком священном месте.

К слову, пользователи Сети ополчились против Розы Сябитовой после ее слов о том, что она «попала в гадюшник» и критики в адрес Натана, который успел полюбиться многим.