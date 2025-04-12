Алла Пугачева продает за 150 млн рублей особняк в поселке Малые Бережки

Семье Аллы Пугачевой никак не удается продать знаменитую дачу в поселке Малые Бережки на Истре, которую певица обустроила по собственному вкусу. Строительство дачи началось в конце 1980-х годов, и трехэтажный особняк общей площадью 1000 квадратных метров с бассейном и гаражом на три автомобиля находится на участке размером 50 соток. Внутри
После переезда в деревню Грязь, Пугачева больше не стала посещать эту дачу и передала ее в подарок своему внуку Никите Преснякову на свадьбу. Однако еще два года назад Никита уехал в Лос-Анджелес, где продолжает жить и выступать под псевдонимом Nick Pres в местных клубах. Учитывая скромность гонораров в США, бабушка оказывает финансовую поддержку внуку.
Никита Пресняков с женой моделью Аленой Красновой устраивали вечеринки на даче в Малых Бережках. Фото: соцсети
Никита предпринял попытку продать дачу за 225 миллионов рублей, но покупателей не нашлось. Цена была снижена до 132 миллионов рублей, но и это не привлекло интереса. Затем внук попробовал сдавать дом в аренду за 2 миллиона рублей в месяц, но снова потерпел неудачу.
Видимо осознавая, что причиной низкой популярности дома является отсутствие косметического ремонта, Никита принял решение обновить облицовку здания. Дизайнер и стилист Омар Байрамов отмечает, что снаружи дом выглядит красиво, утопая в зелени истринского пейзажа, но интерьер внутри остался устаревшим, отражающим вкусовые предпочтения 1990-х годов. В частности, сочетание позолоченных элементов мебели и кованных деталей с бордовыми стенами в ванной создает атмосферу специфичности, которая подойдет скорее фанатам жены шоумена Максима Галкина*. Покупатель, вероятно, захочет переделать интерьер под собственные нужды, так как нынешняя обстановка кажется устаревшей и неудобной для современного проживания.
После обновления фасада семья Пугачевых увеличила стоимость дома до 152 миллионов рублей, но покупатели все еще отсутствуют. Дополнительные причины отказа от покупки включают отсутствие централизованной канализации (установленный септик требует периодической очистки специалистами), а также расположение дома в водоохранной зоне, что увеличивает риск сноса строения. Риелтор Виктория Маркова подтверждает опасения потенциальных покупателей, утверждая, что ценовая политика семьи Пугачевой явно завышает реальную стоимость дома, который на самом деле оценивается вдвое дешевле заявленного.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.