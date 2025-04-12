Алла Пугачева продает за 150 млн рублей особняк в поселке Малые Бережки

Семье Аллы Пугачевой никак не удается продать знаменитую дачу в поселке Малые Бережки на Истре, которую певица обустроила по собственному вкусу. Строительство дачи началось в конце 1980-х годов, и трехэтажный особняк общей площадью 1000 квадратных метров с бассейном и гаражом на три автомобиля находится на участке размером 50 соток. Внутри дачи также есть отдельные помещения для прислуги, где до сих пор проживает домработница Елены, получающая от Пугачевой зарплату в размере 100 тысяч рублей ежемесячно за поддержание порядка.

После переезда в деревню Грязь, Пугачева больше не стала посещать эту дачу и передала ее в подарок своему внуку Никите Преснякову на свадьбу. Однако еще два года назад Никита уехал в Лос-Анджелес, где продолжает жить и выступать под псевдонимом Nick Pres в местных клубах. Учитывая скромность гонораров в США, бабушка оказывает финансовую поддержку внуку.