Овечкин рассказал, что Путин не звонил ему лично, чтобы поздравить с рекордом

Александр Овечкин, который установил рекорд по числу голов в матчах регулярных чемпионатов НХЛ, подтвердил в беседе с журналистами, что президент России Владимир Путин не звонил ему лично, для того, чтобы поздравить с 895-й шайбой.

Прославленный хоккеист также уточнил, что ему было очень приятно, когда президент России отметил его достижения в телеэфире, дав понять, что он следит за его игрой. Овечкин признался, что еще не думал над тем, чтобы он сказал лично Владимиру Путину, если бы с ним встретился. Но уверен, что пожал бы руку президенту России и поблагодарил его за поздравления, пишет mk.ru .

Напомним, что Александр Овечкин вписал свое имя золотыми буквами в историю хоккея, став первым игроком, кому удалось забросить 895 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом, он побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки, который держался почти четверть века. Исторический гол был забит в матче между командой «Вашингтон Кэпиталз», где Овечкин выступает в качестве капитана, и соперниками из «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее в беседе с журналистами Александр Овечкин дал понять, что его мама Татьяна Николаевна всегда отличалась строгостью и редко эмоционально реагировала на его победы. А вот отец, наоборот, всегда хвалил сына, не скрывая чувств, выражая бурный восторг по поводу его старых побед.