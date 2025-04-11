Кричащую фанатку Паши Техника в грязной куртке под руки вывели с территории храма

Прощание с рэпером Пашей Техником собрало огромное количество людей, что потребовало присутствия ОМОНа для поддержания порядка. Толпа была настолько велика, что вызвала необходимость вызова бригады скорой помощи на случай чрезвычайных ситуаций. Люди жаловались на давку и трудности с передвижением. Один из присутствующих сообщил о панической атаке, возникшей в результате напряжения ситуации.

Толпа скандировала имя рэпера, выражая солидарность и сопереживание. Некоторые фанаты взбирались на заборы, чтобы лучше видеть происходящее. Полиция оперативно отреагировала, очистив проезжую часть от собравшихся, но это не остановило энтузиазм толпы, которая продолжала собираться возле храма, где проходило отпевание.

Друг музыканта, Лука Затравкин, подтвердил, что взял на себя организацию похорон, включая покупку места на кладбище, чтобы обеспечить достойное прощание с Пашей Техником.