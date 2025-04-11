Кричащую фанатку Паши Техника в грязной куртке под руки вывели с территории храма

Прощание с рэпером Пашей Техником собрало огромное количество людей, что потребовало присутствия ОМОНа для поддержания порядка. Толпа была настолько велика, что вызвала необходимость вызова бригады скорой помощи на случай чрезвычайных ситуаций. Люди жаловались на давку и трудности с передвижением. Один из присутствующих сообщил о панической атаке, возникшей в результате напряжения ситуации.
Толпа скандировала имя рэпера, выражая солидарность и сопереживание. Некоторые фанаты взбирались на заборы, чтобы лучше видеть происходящее. Полиция оперативно отреагировала, очистив проезжую часть от собравшихся, но это не остановило энтузиазм толпы, которая продолжала собираться возле храма, где проходило отпевание.
Друг музыканта, Лука Затравкин, подтвердил, что взял на себя организацию похорон, включая покупку места на кладбище, чтобы обеспечить достойное прощание с Пашей Техником.
Поклонники пришли на отпевание Паши Техника. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Охрана под руки вывели с территории храма одну из поклонниц Паши Техника, которая орала и билась в истерике. Женщина в грязной куртке, как передает корреспондент сайта Teleprogramma.org, не владела собой, она повисла на руках у охраны, те волочили ее по асфальту, рыдающая женщина не могла даже встать на ноги.
Птаха уговаривал Пашу Техника бросить наркотики. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Среди прощавшихся был также замечен рэпер Птаха. «Каждый олень, не знаю, как назвать этих людей, каждая мразь, хотела накормить Пашу Техника какой-нибудь дрянью (наркотиками). А потом снимать видео и говорит: «Смотрите, я с Пашей Техником зависаю». Эти моральные уроды, надеюсь, что Боженька даст им по заслугам. Паша был очень добрый. Какими бы там не были эти морально-разложившиеся ****, которые пишет «сдох наркоман», нет, умер добрый человек, который был в дикой депрессии. У него было предчувствие скорого ухода. Говорил: «Не сейчас, чуть попозже». Конечно, у нас были с ним разговоры. Он старался со мной пореже видеться. потому что, каждый раз когда я его видел, то сразу говорил ему: «Паша, тормози! Это скоро закончится». А он отвечал: «Я знаю, но надеюсь, что попозже (имея в виду, что хочет еще немного пожить)», - признался Птаха.