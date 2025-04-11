На церемонии отпевания Паши Техника полиция разогнала народ с проезжей части возле храма

Как передает корреспондент сайта Teperogramma.org, на прощании с рэпером Пашей Техников собралось столько народу, что на место прибыл даже ОМОН. Позже кто-то вызвал бригаду скорой помощи, на тот случай, если кому-то в толпе станет плохо. Из-за давки на улице поклонники жалуются на то, что им тяжело стоять. У кого-то в толпе даже случился приступ. «Немного паническая атака», - пожаловалась девушка, оказавшаяся в гуще событий на церемонии отпевания. Естественно, такую толпу фанатов в церковь не пустили, они бы там просто не поместились. На отпевании пока только самые близкие — семья Паши Техника и его друзья.

Тем временем толпа на улице орет, скандируя имя рэпера: «Паша Техник, Паша Техник, Паша Техник», выражая, по видимому, причастность к событиям.