На церемонии отпевания Паши Техника полиция разогнала народ с проезжей части возле храма

ОМОН разогнал народ с проезжей части. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

В московском храме Петра и Павла в Лефортово идет отпевание рэпера Паши Техника.

Как передает корреспондент сайта Teperogramma.org, на прощании с рэпером Пашей Техников собралось столько народу, что на место прибыл даже ОМОН. Позже кто-то вызвал бригаду скорой помощи, на тот случай, если кому-то в толпе станет плохо. Из-за давки на улице поклонники жалуются на то, что им тяжело стоять. У кого-то в толпе даже случился приступ. «Немного паническая атака», - пожаловалась девушка, оказавшаяся в гуще событий на церемонии отпевания. Естественно, такую толпу фанатов в церковь не пустили, они бы там просто не поместились. На отпевании пока только самые близкие — семья Паши Техника и его друзья.

Тем временем толпа на улице орет, скандируя имя рэпера: «Паша Техник, Паша Техник, Паша Техник», выражая, по видимому, причастность к событиям.

Фанаты Паши Техника сидят на заборе. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Кое-кому из толпы даже пришлось залезть на забор, чтобы лучше видеть, что происходит вокруг. Прибывшая полиция успела разогнать народ с проезжей части рядом с храмом. Однако толпа и не думает стихать, продолжает кричать возле церкви, где отпевают Пашу Техника. Ранее друг музыканта Лука Затравкин подтвердил, что купил для Паши Техника место на кладбище, взяв на себя все финансовые вопросы.

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