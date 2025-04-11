Сын Никаса Сафронова купил для Паши Техника место на кладбище: «Для меня было честью»

Прощание с известным рэпером Пашей Техником состоялось в Москве, в пятницу, 11 апреля. Многочисленные поклонники и друзья собрались у Храма Петра и Павла в Лефортово, чтобы почтить память артиста.

Рэпера не стало в больнице Таиланда, куда он поступил после ухудшения состояния здоровья в конце марта. Вскоре стало известно, что Техник впал в кому, и врачи начали борьбу за его жизнь. Однако состояние музыканта оставалось критическим: его легкие были поражены почти на 100%, и он дышал только благодаря аппарату ЭКМО.

После клинической смерти надежда на выздоровление все еще сохранялась, но прогнозы оставались неблагоприятными. За несколько часов до кончины бывшей жене Еве Карицкой сообщили, что состояние Техника ухудшилось настолько, что врачам пришлось выбирать между дальнейшим поддержанием жизнедеятельности с помощью аппарата или отключением его от системы жизнеобеспечения. Семья решила бороться до конца.

Родственники рэпера ожидали результатов обследования мозга, но смерть наступила раньше. Официальной причиной гибели назвали септический шок, вызванный бактериальной пневмонией, осложненной ослабленным иммунитетом вследствие употребления наркотиков. Организм не справился с инфекцией, и внутренние органы отказались функционировать.

Лука Затравкин, который близко дружил с рэпером Пашей Техников, признался, что взял на себя все материальные вопросы, купив другу место на кладбище.