В Сети припомнили Чумакову слова о Ковальчук: «Жена — бабища за 40!»

Так, хейтеры не смогли принять рассуждения музыканта об изменах, когда певец заявил, что каждый может сделать этот шаг — совершить измену физически или морально. Также он удивил публику и тем, что сразу задумался об интиме с Юлией Ковальчук, как только с ней познакомился. Хотя на тот момент у артиста были серьезные отношения с другой девушкой.
Алексей Чумаков сразу обратил внимание на Юлию Ковальчук. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press
А пользователи Сети припомнили, как Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стали героями забавной ситуации, когда их спросили о планах на семейный праздник и возможных романтических сюрпризах. Алексей с улыбкой заметил, что его жена уже перешагнула рубеж сорокалетия, а сам он разменял пятый десяток. Эти слова вызвали у Юлии явное удивление, которое она попыталась скрыть за натянутым смехом. Однако в конце она загадочно добавила, что могла бы показать ему кое-что интересное, если бы они остались наедине.
«Да какие безумства! Моя жена — уже бабища за 40! А я вот только пятый десяток разменял…» — подметил Алексей Чумаков.
«Были бы мы одни, я б тебе показала…» — ответила ему Юлия Ковальчук.