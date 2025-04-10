В Сети припомнили Чумакову слова о Ковальчук: «Жена — бабища за 40!»

А пользователи Сети припомнили, как Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стали героями забавной ситуации, когда их спросили о планах на семейный праздник и возможных романтических сюрпризах. Алексей с улыбкой заметил, что его жена уже перешагнула рубеж сорокалетия, а сам он разменял пятый десяток. Эти слова вызвали у Юлии явное удивление, которое она попыталась скрыть за натянутым смехом. Однако в конце она загадочно добавила, что могла бы показать ему кое-что интересное, если бы они остались наедине.

«Да какие безумства! Моя жена — уже бабища за 40! А я вот только пятый десяток разменял…» — подметил Алексей Чумаков.