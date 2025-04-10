Кравец призналась, что позволяет себе вносить правки в сценарии на фоне скандала с Асмус

Марина Кравец ответила журналистам на вопрос о том, позволяет ли она себе править текст в сценариях, принимая участие в том или ином проекте. По словам звезды юмористических скетчей, она часто вносит какие-то коррективы, если понимает, что это будет уместно. Но старается не злоупотреблять подобным, оставаясь в рамках дозволенного.

«Ну как лезть в работу? Я всегда заранее читаю сценарий и вношу правки. Потому что я часто работаю с текстами и понимаю, что мне будет органично. Но я стараюсь, чтобы это, условно, не испортило общую концепцию. И в этом плане многие режиссеры мне уже доверяют», - приводит Teleprogramma.org слова Марины Кравец.

При этом актриса призналась, что не в курсе скандала с Кристиной Асмус. Ранее писали, что ее выгнали из проекта «Склиф» из-за постоянных жалоб, конфликтов с коллегами и потому что актриса требовала поменять какие-то моменты в сценарии.