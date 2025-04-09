Дочь Анастасии Заворотнюк родила сына

Анна Заворотнюк родила сына от своего мужа предпринимателя Тимура Исмаилова. Вместе с возлюбленным красавица модель живет в Дубае, но она часто прилетала в Россию, когда ее мама Анастасия Заворотнюк еще была жива. Также Анна поддерживает связь с бабушкой Валентиной Борисовной.
Для Заворотнюк эти роды стали первыми, она не скрывала, что испытывала трепет и переживала перед родами, боясь, как все пройдет, но понимания, что этот процесс станет для нее неизбежным.
«Добро пожаловать в мир, свет моей души», - подписала снимок с новорожденным сыном Анна Заворотнюк.
Анна Заворотнюк с сыном. Фото: соцсети
Падчерица фигуриста Петра Чернышева дала понять, что родила сына, хотя во время беременности, она скрывала пол ребенка. Весь дом был украшен голубыми шариками — фанатам стало понятно, что Анна родила мальчика.
Заворотнюк на фото склонилась на колыбелькой, словно любуясь спящим сынишкой. Поклонники поздравляют молодую маму с пополнением и сожелеют, что Анастасия Заворотнюк не увидела своего первого внука.