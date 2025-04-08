Екатерина Мизулина познакомила SHAMAN'а со своей мамой: «Даже общаются без моего участия»

Ко всему прочему, у Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной сложились хорошие, теплые, семейные отношения. Так, к примеру, SHAMAN общается с мамой Екатерины, а она сама поддерживает связь с мамой возлюбленного Людмилой и его отцом Юрием. Видимо, Ярослав сумел понравится маме Екатерины Мизулиной. Та рада за дочь.

«Конечно, они знакомы, общаются. Даже общаются без моего участия. То есть созваниваются, обсуждают какие-то моменты. Как и я с Людмилой, его мамой, и отцом Юрием. У нас очень хорошие такие, теплые, семейные отношения», - заверила Екатерина Мизулина.

Ранее, сообщение о визите SHAMAN'а и Екатерины Мизулиной в московскую школу привлекло внимание общественности. Во время встречи с учениками они решили сделать необычный жест — изобразив поцелуй, что вызвало широкий резонанс. Этот эпизод стал известен благодаря публикациям в социальных сетях, где оба участника встречи разместили идентичные фотографии с совместного мероприятия.